Andora (Savona) – Tre operai investiti da un’auto mentre lavoravano in un cantiere sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia. L’incidente è avvenuto questa mattina nel tratto compreso tra i caselli di Andora e Albenga.

Per cause ancora da accertare un’auto ha perso il controllo finendo per invadere l’area di cantiere dove lavoravano i tre operai e li ha investiti.

Sul posto sono accorsi i mezzi di soccorso del 118 e la polizia stradale e i tre operai sono stati soccorsi e trasferiti d’urgenza all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Per loro i medici hanno stabilito il codice giallo e sono in corso esami medici per accertare ferite ed eventuali lesioni interne.

I tre ricoverati non sarebbero in pericolo di morte.

Indagini in corso per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità