Genova – Resterà chiuso per due ore il tratto della A10 Genova-Ventimiglia compreso tra Arenzano e Genova Pra’.

La chiusura, resa necessaria per consentire alcuni trasporti eccezionali, avverrà questa sera, mercoledì 19 marzo, in orario notturno dalle 21.00 alle 23.00.

Inoltre, per chi percorre la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce e proviene da Gravellona/Alessandria, sarà chiuso l’allacciamento con la A10 Genova-Savona, verso Genova.

In alternativa, chi proviene da Ventimiglia/Savona, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Arenzano, potrà percorrere la viabilità ordinaria con rientro sulla stessa A10 alla stazione autostradale di Genova Pra’.

Chi percorre la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, con provenienza Gravellona/Alessandria ed è diretto verso Genova, sarà obbligatoriamente deviato sulla A10, verso Savona, dove potrà uscire alla stazione di Arenzano. In ulteriore alternativa, si potrà anticipare l’uscita alla stazione di Masone, sulla A26, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare sulla A10 a Genova Pra’; questo itinerario è consigliato solo ai veicoli leggeri.