Albenga (Savona) – Una donna si trova in isolamento da ieri sera, nella sua abitazione nella cittadina della riviera ligure di ponente, per un possibile contatto con il coronavirus.

Si tratta di una parente di un uomo contagiato dal virus e che si trova ricoverato in ospedale a Torino.

Come gli altri familiari dell’uomo (la moglie e i due figli) dovrà restare in isolamento nella sua casa per 14 giorni e verrà mantenuta sotto controllo medico da parte della Asl locale che verificherà la presenza di febbre o altri sintomi che potrebbero far scattare altri provvedimenti ancora più restrittivi.

Al momento la donna di Albenga non presenterebbe alcun segnale che possa far pensare ad un contagio ma l’aver frequentato il fratello negli ultimi 14 giorni fa di lei una potenziale contagiata.

Le norme di precauzione impongono dunque una verifica dettagliata delle sue condizioni di salute.