Genova – Un 18enne savonese studente fuori sede e residente nella zona lombarda a rischio, è stato trasferito all’ospedale San Martino di Genova per accertamenti.

Il ragazzo, che presenta febbre, è arrivato a Genova in ambulanza.

Il protocollo di sicurezza previsto dalla Regione Liguria è entrato in azione e ha prelevato il giovane, isolandolo, per poi trasferirlo all’ospedale.

Al momento, non ci sono casi accertati in Liguria. Trenta sono le persone in isolamento volontario perché provenienti da aree di focolaio attivo.

Nessuna di loro, secondo quanto finora diffuso, ha necessita di ulteriore assistenza o di trasporto all’ospedale.

