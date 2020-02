Genova – Il professor Matteo Bassetti, virologo e professore ordinario di Malattie infettive all’Università di Genova, è tornato nuovamente a parlare dell’infezione da Coronavirus e lo ha fatto nel corso di una diretta Facebook sulla pagina del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

Nel corso della diretta social, prima Toti e poi Bassetti hanno fatto il punto della situazione sui cinque pazienti ricoverati all’ospedale San Martino di Genova, rassicurando la popolazione.

“In questo momento abbiano 5 pazienti ricoverati confermati per il Coronavirus, la prima paziente che è stata ricoverata era in piedi e stava parlando con noi.

Se non fossimo in questo periodo di esagerata attenzione anche mediatica, sarebbe una signora che starebbe a casa sua con l’influenza e l’andrebbe a visitare il suo medico a casa.

E’ giustamente in ospedale perché dobbiamo attenzionarla per le problematiche di tipo contenitivo ma sta bene. Le altre tre persone, arrivate dallo stesso cluster, stanno molto bene.

La quinta paziente arrivata trasferita da Albenga ieri sera con una polmonite sta discretamente, sta un po’ meno bene rispetto agli altri ma è in una condizione clinica che le permette di stare in un reparto medico e non in terapia intensiva.

Confermo quello che ha detto il presidente e quello che vado dicendo da tempo“.

Poi, in merito alle dichiarazioni dei giorni scorsi del professor Roberto Burioni, Bassetti ha precisato: “Approfitto di questo canale per sottolineare che anche Burioni che era il gufo che aveva detto moriremo tutti, questa mattina ha chiesto scusa sul Corriere della Sera al sottoscritto e agli altri che invece avevano detto che questa non era un’infezione che avrebbe ucciso tutti; difficile, su cui dobbiamo porre la grande attenzione ma che è una forma un pochino più impegnativa di quella influenzale”.