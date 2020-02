Genova – La situazione circa i contagi da Coronavirus è sotto controllo e la settimana prossima si ipotizza un ritorno alla normalità, seppur lento.

E’ quanto emerge dalle parole del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, a margine della visita condotta all’interno del reparto di Malattie Infettive dell’ospedale San Martino di Genova diretto dal professor Bassetti.

“La situazione è sotto controllo non ci sono ragioni di panico, tutti i pazienti stanno sostanzialmente bene, come si può star bene con i sintomi dell’influenza, ma senza complicazioni gravi” ha spiegato il presidente per poi aggiungere: “Al momento abbiamo due punti di attenzione: nel comune di Alassio in due alberghi contigui, dove alloggiava una comunità di turisti lombardi e piemontesi, e alla Spezia per il caso di quel cittadino che è transitato nel paese di Codogno e che ora è ricoverato al reparto di malattie infettive dell’ospedale Sant’Andrea di Spezia. Tutti stanno sostanzialmente bene, con i sintomi di un’influenza. In questo momento sono in corso alcuni tamponi di persone la cui provenienza è già stata tracciata che hanno a che fare con il caso di Alassio o di Spezia: non sono nuovi casi di coronavirus, di cui non abbiamo notizia, ma di contatti con pazienti già seguiti”.