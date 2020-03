Genova – Dopo Lady Gaga che ritwitta il post della conferenza stampa interrotta da una sua canzone, i social tornano ad occuparsi dei Genova e più precisamente della mostra sul Giappone ospitata al Museo Chiossone.

I canali social ufficiali della Nazionale di Calcio del Giappone hanno infatti pubblicato le top ten dei calciatori giapponesi in attività nel mondo.

Nella lista spicca il neo acquisto della Sampdoria Maya Yoshida che nella fotografia pubblicata appare in uno scatto al Museo d’Arte Orientale Edoardo Chiossone di Genova con alle spalle una delle opere della mostra fotografica “I colori del Giappone” di Fabio Accorrà.

La Sampdoria, per presentare il calciatore giapponese in città, aveva scelto proprio il Museo Chiossone. Un’idea intuitiva congiunta tra la squadra di calcio genovese e l’assessorato alla cultura del Comune di Genova che si è rilevata una bella cassa di risonanza nel mondo per il Museo stesso.