Chiavari – Polizia locale in giro per le vie della città con messaggi acustici che invitano a “stare a casa”. Scattano anche a Chiavari i provvedimenti straordinari per affrontare l’emergenza coronavirus.

Da domani gli uffici comunali riceveranno solo su appuntamento e a “numero chiuso”.

«Questa mattina abbiamo attivato i mezzi in dotazione alla Polizia Municipale per veicolare un messaggio acustico che inviti i miei concittadini a rimanere a casa – ha spiegato il sindaco Marco di Capua – vista l’emergenza sanitaria in corso. Una misura precauzionale necessaria da attuare in ogni famiglia: è strettamente necessario attenersi alle disposizioni ministeriali e regionali, dimostrando senso civico e responsabilità. Domani mattina riuniremo di nuovo la task force comunale per procedere allo studio di ulteriori misure di prevenzione e contenimento, non in conflitto con il DPCM dell’8 marzo. Nel frattempo ho dato disposizioni in merito all’accesso ridotto ai pubblici uffici: da domani coloro che intendono recarsi a Palazzo Bianco per vari adempimenti sono invitati a far pervenire una richiesta di appuntamento tramite mail o chiamando i numeri messi a disposizione, e disponibili sul sito del comune di Chiavari, al fine di consentire la programmazione degli accessi, evitando così eventuali concentrazioni di pubblico».

Per informazioni e richieste specifiche è disponibile il numero 0185-3651, oppure visitate il sito www.comune.chiavari.ge.it, nella sezione “Emergenza Coronavirus-accesso agli uffici”.

Nello specifico:

-Polizia Locale

0185-365242 oppure 0185-365456

vigili@comune.chiavari.ge.it

-Ufficio Tributi

0185-365232 TARI

0185-365245 TARI/IMPOSTA DI SOGGIORNO

0185-365288 IMU

tributi@comune.chiavari.ge.it

-Ufficio Cultura

0185-365339

cultura@comune.chiavari.ge.it

-Ufficio Turismo

0185-365216 turismo@comune.chiavari.ge.it

-Ufficio Sport

0185-365336

sport@comune.chiavari.ge.it

-Ufficio Anagrafe

le pratiche saranno evase tramite prenotazione ai seguenti numeri:

0185-365264 e 0185-365277 o via mail anagrafe@comune.chiavari.ge.it

comune.chiavari@cert.legalmail.it

fax 0185 323633

Le carte di identità verranno rilasciate previo appuntamento telefonico al 0185 365205

-Ufficio Stato Civile

le pratiche verranno evase tramite appuntamento telefonico al 0185-365212, via mail al statocivile@comune.chiavari.ge.it e le certificazioni di stato civile potranno essere richieste via mail all’indirizzo mail statocivile@comune.chiavari.ge.it.

Pubblicazioni matrimonio, contratti cimiteriali, giuramenti cittadinanza, riconoscimenti cittadinanza iure sanguinis, accordi e separazioni, divorzi, denunce nascita (queste ultime possono essere fatte entro 3 giorni anche all’ospedale).

-Ufficio Elettorale

0185-365250 elettorale@comune.chiavari.ge.it

-Ufficio Lavori Pubblici

0185-365294, 0185-365254, 0185-365407, 0185-365238

llpp@comune.chiavari.ge.it

-Ufficio Servizi Sociali

Ricevimento tramite appuntamento contattando, tutte le mattine dalle 9 alle 12 dal lunedì al venerdì, i seguenti numeri:

• 0185/365360 (area anziani adulti e disabili)

• 0185/365363 (area minori)

• 0185/365355 (asilo nido – ufficio casa)

• 0185/365357 (assistenza scolastica)

-Ufficio Protocollo

Per consegne usare sistemi certificabili alternativi quali PEC e raccomandate ecc.

0185-365270 – 0185 365276 – 0185365268

protocollo@comune.chiavari.ge.it

comune.chiavari@cert.legalmail.it

-Ufficio Edilizia

edilizia@comune.chiavari.ge.it

Le pratiche vanno inoltrate obbligatoriamente (come già avviene da tempo) tramite il SUE – Sportello Unico Edilizia.