Sanremo – Oltre 40 agenti di polizia municipale sono stati impegnati nella mattinata di oggi per i primi controlli anti “evasione” dalle zone rosse interessate dall’emergenza coronavirus.

In particolare i controlli si concentrano su seconde case – circa un terzo del totale secondo alcune stime – e sui camperisti che in massa sono arrivati durante il week end scorso.

Ad allarmare le targhe dei camper, quasi tutte delle zone rosse della Lombardia. Gli agenti hanno verificato l’identità dei passeggeri e hanno richiamato al rispetto delle norme vigenti che prevedono che anche chi si trova in Liguria ma è residente nelle zone di quarantena, deve restare in casa e non deve circolare liberamente sul territorio.

Alcuni camperisti sono ripartiti per rientrare a casa, molti hanno garantito che resteranno chiusi nel piccolo spazio del camper e solo alcuni hanno potuto dimostrare di essere presenti nelle aree da diverso tempo.

Anche per loro scatta comunque l’obbligo di non circolare per la cittadina di Sanremo e di limitare al massimo gli spostamenti.

Resta la comprensibile preoccupazione di chi non capisce quale differenza ci sia tra restare a casa propria in Lombardia e scendere in Liguria nelle seconde case per restare comunque confinati o, peggio, in camper dallo spazio ridottissimo.

I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni e le sanzioni, per chi verrà trovato a trasgredire, saranno pesantissime.