Genova – “La Lombardia è davvero in difficoltà ma non pensiamo, al momento, di seguire l’idea di bloccare i trasporti e le attività”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Liguria commentando la notizia della possibile sospensione di trasporti pubblici e delle attività lavorative in Lombardia.

La Liguria attenderà qualche giorno per verificare quanto sia efficace l’attuale normativa e solo se la situazione diventerà critica come in Lombardia allora si ripenserà tutta la situazione.

“Sono certo – ha detto Toti – che se tutti i cittadini faranno quello che viene loro richiesto, la situazione potrà solo migliorare”.