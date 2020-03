Alassio (Savona) – Controlli e avvisi si moltiplicano da questa mattina tra le strade di Alassio.

Una pattuglia della Polizia Municipale, insieme a un mezzo della Protezione Civile dotato di altoparlanti, sta percorrendo le strade della città ribadendo il messaggio: “In ottemperanza al Decreto del Presidente del Consiglio, si chiede alla cittadinanza di limitare al minimo l’uscita dalle proprie abitazioni. Grazie”.

Dalla Polizia Municipale spiegano: “Non è un invito ma un ordine derivante da una precisa disposizione di un Decreto che ha valore di legge. Ci stiamo attrezzando, anche attraverso i controlli, per fare in modo che sia ben chiaro a tutti e che tutti rispettino le indicazioni che prevedono deroghe solo per motivi di lavoro, salute o per ragioni di comprovata necessità”.