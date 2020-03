Genova – “Ci sono ancora persone che si presentano negli ospedali con sintomi che potrebbero indicare una possibile infezione da coronavirus invece di chiamare il 112” lo ha denunciato oggi l’assessore alla Salute della Regione Liguria Sonia Viale, durante il consueto punto stampa.

Un comportamento particolarmente grave che mette a repentaglio la sicurezza degli ospedali e del personale sanitario che ovviamente riceve i pazienti secondo le urgenze pur rischiando di restare contagiati.

La procedura prevede invece che, se qualcuno ha timore di essere malato di coronavirus, chiami preventivamente il 112 per spiegare il motivo dell’emergenze e solo dopo la chiamata scatterà in maniera sicura la presa in carico dei pazienti.

“Se si ammalano medici e infermieri e personale sanitario degli ospedali – ha spiegato ancora Sonia Viale – rischiamo di mandare in tilt un sistema che sta reggendo nonostante l’emergenza e la mole impressionante di lavoro”.