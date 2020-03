Genova affronterà l’emergenza coronavirus anche con un servizio di consegna di pasti a domicilio per chi non può uscire a fare la spesa.

Il servizio è stato presentato dal Comune di Genova ed entrerà in funzione a partire dalla giornata di lunedì.

L’assessorato ai Servizi Sociali segnalerà i casi già seguiti dai servizi ed eventuali necessità.

Il numero da chiamare per richiedere il servizio è lo 010 55 742 62

Gli uffici verificheranno che il richiedente abbia i requisiti per chiedere il servizio e poi lo contatterà per le informazioni del caso.

Si potranno inizialmente richiedere il servizio della spesa, con acquisti presso supermercati e negozi che poi vengono consegnati a domicilio.

Il volontario prenderà l’elenco della spesa, il denaro per farla e poi andrà a fare gli acquisti

Si potranno segnalare esigenze e necessità al numero verde 800 098 725

A portare i pasti e la spesa a casa di chi ne avrà bisogno saranno volontari individuati dal Comune di Genova e che verranno formati nei prossimi giorni.

notizia in aggiornamento

Guarda la presentazione video dell’iniziativa: