Genova – Pioggia di calcinacci in via delle Casaccie e diverse auto danneggiate, la scorsa notte, con l’intervento dei vigili del fuoco per rimuovere le parti ammalorate e i tanti dubbi sullo stato “di salute” dell’enorme struttura che collega il lungomare con il centro.

L’allarme è scattato intorno all’una e mezza della scorsa notte quando alcuni passanti hanno notato che le auto posteggiate in un punto della struttura erano state colpite da una pioggia di detriti.

Molti i danni e allarme per possibili cedimenti e così sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale.

Verificato che i distacchi non costituivano una minaccia strutturale, le auto sono state rimosse e la strada riaperta.