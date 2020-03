Genova – Verrà probabilmente autorizzato entro domani il provvedimento che avvia l’uso del farmaco sperimentale proveniente dagli Stati Uniti, in tutti gli ospedali italiani senza dover avviare per ogni singolo caso una specifica richiesta all’istituto Spallanzani di Roma.

Lo ha comunicato oggi l’assessore alla Sanità della Regione Liguria Sonia Viale dopo le polemiche scoppiate nei giorni scorsi sul provvedimento deciso dal Governo che sembrava bloccare l’uso del farmaco sperimentale in tutti gli ospedali liguri tranne il San Martino di Genova dove sta dando risultati incoraggianti.

Il farmaco poteva essere utilizzato solo nell’ospedale autorizzato dallo specifico comitato etico insediato all’ospedale Spallanzani di Roma.

Ogni altro uso avrebbe dovuto richiedere una specifica autorizzazione, con allungamento dei tempi di cura.

Oggi è stato annunciato che il Governo sta studiando la possibilità di dare una autorizzazione allargata a tutti gli ospedali italiani, sempre seguendo le rigide normative vigenti.