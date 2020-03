Genova – Sono otto, cinque donne e tre uomini, i pazienti che si trovano, ad oggi, a bordo della Gnv Spendid, attraccata a Ponte Colombo nel porto di Genova e consegnata dalla compagnia del gruppo Msc a Regione Liguria per ospitare persone positive al Covid-19 che debbano concludere la convalescenza dopo essere state dimesse dagli ospedali, superata la fase acuta della malattia.

Dopo i quattro trasferimenti dall’ospedale Galliera avvenuti ieri, primo giorno di operatività della nave-ospedale, oggi sono state trasferite altre quattro persone, tre delle quali dall’ospedale Galliera e una dall’ospedale Policlinico San Martino.

In particolare, sono stati trasferiti dal Galliera un uomo nato nel 2002 di nazionalità tunisina residente a Genova, una donna nata nel 1964 di nazionalità peruviana e residente a Genova, e una donna di nazionalità russa residente a Genova. La paziente trasferita dal Policlinico San Martino è una donna nata nel 1938, italiana e residente a Genova.

Si tratta di pazienti selezionati, in funzione dell’ambiente nave, per la bassa complessità assistenziale di cui hanno bisogno ma che devono comunque continuare il percorso di ricovero sino alla avvenuta negativizzazione del tampone, momento in cui potranno essere dimessi garantendo la sicurezza individuale e della cittadinanza.