Genova – Molta paura ma fortunatamente nessun ferito, ieri notte, nell’incendio divampato in un appartamento di via Sapeto, nel quartiere genovese di Borgoratti.

Per cause ancora da accertare le fiamme sono divampate al terzo piano del condominio al civico 2 e sono stati i vicini di casa, allarmati per le fiamme che uscivano dal terrazzo e dal denso fumo che ha invaso le scale, a dare l’allarme prima di evacuare l’intero edificio.

L’incendio è divampato poco dopo la mezzanotte e le squadre dei vigili del fuoco sono intervenute rapidamente evitando che le fiamme s propagassero ad altri appartamenti.

Tre appartamenti sono stati dichiarat inagibili per precauzione e le famiglie hanno dovuto trascorrere la notte da amici o presso strutture messe a disposizione.

Oggi le verifiche tecniche per accertare la sicurezza delle abitazioni e le indagini per accertare l’origine dell’incendio e le eventuali responsabilità.