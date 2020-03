Albenga (Savona) – Momenti di paura, ieri notte, per l’incendio divampato sul tetto di una abitazione in regione Oliveto Terraconiglio, nell’immediato entroterra di Albenga, in provincia di Savona.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che hanno evacuato l’abitazione per poi avviare le operazioni di spegnimento del rogo.

Un lavoro complicato dal forte vento che soffiava nella zona e che alimentava le fiamme.

I pompieri hanno avuto ragione dell’incendio solo dopo alcune ore.

Fortunatamente non si segnalano feriti ma l’edificio ha subito pesanti danni.

In corso le indagini per ricostruire l’origine dell’incendio anche se è molto probabile che che si sia originato dal surriscaldamento di una canna fumaria a contatto con il legno del tetto.