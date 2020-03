Genova – Gli alimentari e i negozi aperti potranno vendere pennarelli, matite, quaderni e materiale di cartoleria.

Lo ha deciso un’ordinanza della Regione Liguria che autorizza le attività commerciali non soggette a chiusura a rivendere il materiale finora non considerato bene essenziale.

Con la nuova ordinanza regionale, fogli, penne, pennarelli e altri articoli di cartoleria vengono considerati invece beni essenziali a supporto delle esigenze educative e di istruzione a distanza, oltre che necessarie per i lavoratori che svolgono attività di smart working.

Cartolerie e negozi di articoli per ufficio (codice Ateco 47.62.20) possono continuare la vendita esclusivamente via internet o per corrispondenza con consegna a domicilio.