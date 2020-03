Genova – “Il coronavirus si sta diffondendo con minore intensità ma saranno necessarie almeno altre due settimane di blocco totale e di divieti per allontanare il rischio di un nuovo picco dei contagi”.

Lo ha ribadito il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti che ha confermato che, almeno sino a dopo Pasqua non ci saranno novità per quanto riguarda divieti e blocchi delle uscite dei cittadini.

Il segnale positivo sui contagi non permette ancora di parlare di “fine dell’emergenza” e pertanto dovrà essere mantenuto il provvedimento più efficace per evitare il contagio ovvero l’auto isolamento delle persone che possono essere contagiate.

Il punto della situazione nello streaming video della Regione Liguria