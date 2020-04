Genova – Oltre 5mila richieste in poche ore per i Buoni Spesa finanziati dal Governo centrale e distribuiti dal Comune di Genova.

Alle 18 erano giunte 5.300 richieste e oltre 10mila telefonate ai numeri per le Informazioni.

Le richieste potranno essere presentate sino a lunedì 6 aprile, alle 23,59 perché da martedi mattina inizieranno le prime consegne dei buoni da 100 euro alla popolazione che ne ha diritto.

E’ ancora possibile quindi richiedere i buoni sul sito del Comune di Genova

Tutte le indicazioni QUI