Genova – Al via da questo pomeriggio alle 15, nel capoluogo ligure, la raccolta delle domande di sostegno del “Bonus spesa” finanziato dal Governo e distribuito attraverso i Comuni italiani.

I Cittadini che si trovano in difficoltà economica potranno fare richiesta dei buoni spesa sino alle 23.59 di lunedì 6 aprile, attraverso la piattaforma on line sul sito del Comune di Genova compilando il modulo che trovate qui FAC SIMILE MODULO GENOVA BONUS SPESA

La civica amministrazione ha garantito che non si terrà in considerazione la data di richiesta e pertanto non ci sarà una graduatoria “in ordine di presentazione”.

Possono richiedere il buono spesa i residenti nel comune e, secondo le disposizioni dell’Ordinanza n. 658/2020 , il contributo viene erogato prioritariamente alle persone che non sono già assegnatarie di sostegno erogato da Enti Pubblici come, ad esempio, reddito o pensione di cittadinanza, reddito di inclusione, bonus 600 euro di recente istituzione.

Il Comune di Genova ha introdotto altri criteri che concorrono alla graduatoria finale e che sono la presenza eventuale di minorenni nel nucleo familiare, numero di persone nel nucleo familiare e l’eventuale presenza di persone disabili in famiglia.

Per agevolare chi avesse problemi nella compilazione della richiesta è possibile chiamare il numero 010.55.74.500 o rivolgersi alle associazione del terzo settore indicate sul sito del Comune o che in genere assistono le persone in difficoltà. Saranno gli enti stessi a presentare la domanda al posto del richiedente.

I buoni spesa da 100 euro, in versione cartacea verranno distribuiti appena possibile e secondo le indicazioni che verranno fornite in seguito.

Nella domanda è molto importante indicare il Cap del proprio domicilio perché il Comune suddividerà i buoni per aree, in modo da realizzare più punti di distribuzione per evitare assembramenti.