Ne – E’stato spento solo alle prime luci dell’alba l’incendio boschivo divampato ieri sera, intorno alle 23,30 in località Osti, nel comune di Ne, in val Graveglia.

Alcuni residenti della zona hanno notato le fiamme dalle finestre ed hanno subito chiamato i vigili del fuoco.

Diverse squadre e volontari della Protezione Civile anti incendio sono arrivate sul posto da Chiavari e hanno iniziato a mettere in sicurezza alcune abitazioni che erano minacciate dal fronte delle fiamme.

I pompieri hanno lavorato tutta la notte per avere ragione delle fiamme e solo all’alba il rogo è stato completamente domato.

In corso le operazioni di bonifica e le indagini per accertare le cause dell’incendio e le eventuali responsabilità.