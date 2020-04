Nuvolosità di passaggio con qualche debole fenomeno associato nelle prossime ore, poi l’alta pressione tornerà a dominare sull’Europa centrale, ripristinando condizioni di stabilità sulla Liguria; mercoledì ingresso di correnti più fredde proveniente dai Balcani.

Ecco nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 14 aprile 2020

Ampie schiarite già dal primo mattino. Pomeriggio soleggiato ed asciutto, salvo il transito di nuvolosità irregolare dalla Pianura Padana che tenderà a lambire l’estremo levante ligure.

Venti moderati / tesi da sud-est sul Golfo di Genova durante le primissime ore della notte, a seguire rotazione da est-nord-est su tutto il Ligure, intensità moderata con rinforzi sul settore più occidentale, in giornata brezze dominanti sulla costa e lungo le vallate interne.

Mare generalmente mosso al largo, localmente molto mosso il settore ovest; tra poco mosso e mosso sotto-costa, ma con moto ondoso in diminuzione nella seconda parte della giornata.

Temperature: stazionarie le minime, recuperano qualche punto le massime.

Costa: min 09/14°C, max: 18/22°C.

Interno: min +2/12°C, max: +16/21°C

Mercoledì 15 aprile 2020

Iniziali addensamenti sul versante padano dell’Appennino occidentale e a ridosso delle Alpi Liguri; su queste ultime zone non si escludono locali nevaschi; già dal mattino rasserenamenti; in giornata soleggiato e asciutto ovunque.

Vento di tramontana sostenuta sul Ligure, rinforzi come da avviso. Brezze sull’arco ligure in giornata.

Mare molto mosso il settore ovest, localmente e temporaneamente agitato al largo durante la notte; mosso / stirato altrove, moto ondoso in generale diminuzione dal pomeriggio.

Temperature: in calo, più deciso nelle zone interne.

Giovedì 16 aprile 2020

Tempo stabile e soleggiato, temperature in aumento.