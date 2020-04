Genova – Visite mediche in diretta video con i tablet per i pazienti meno gravi del reparto Coronavirus-covid dell’ospedale San Martino. La sperimentazione è iniziata oggi e prevede che medico e paziente abbiano un tablet che garantisce il collegamento video.

In questo modo il medico visita a distanza e chiede al paziente di misurare la saturazione del sangue, la temperatura e il battito cardiaco.

Un concreto risparmio di tempo perché si evita la vestizione e svestizione con camici, mascherine, guanti e visiere che, oltretutto, finirebbero nell’inceneritore e dovrebbero essere cambiati ad ogni visita.