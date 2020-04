L’alta pressione tende lentamente a riprendere possesso del Mediterraneo occidentale riportando condizioni di bel tempo in Liguria.

Queste, nel dettagli, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 15 aprile 2020

Nelle prime ore del mattino cielo generalmente nuvoloso sul settore centro-occidentale della regione, dove non si esclude anche qualche debole ed isolato piovasco. Maggiori schiarite a levante.

Tendenza al miglioramento già nel corso della mattinata. Nel pomeriggio e in serata invece il cielo sarà sereno ovunque.

Venti: al mattino e fino al primo pomeriggio venti tesi da nord, in particolare negli sbocchi vallivi del Genovese e del Savonese, e nell’area di Capo Mele. Nel pomeriggio graduale indebolimento della ventilazione.

Mare al mattino molto mosso sui bacini di ponente, mosso altrove. Moto ondoso in calo nel corso della giornata.

Temperature: in lieve calo le minime, stazionarie le massime.

Costa: min +9/12°C, max: +18/22°C.

Interno: min +1/7°C, max: +16/21°C

Giovedì 16 aprile 2020

Condizioni di cielo sereno o al più velato su gran parte della regione.

Venti deboli e variabili.

Mare poco mosso, o al più mosso.

Temperature: in lieve aumento.

Venerdì 17 aprile 2020

Annuvolamenti possibili in particolare sul settore centrale, ma senza conseguenze. Altrove maggiori schiarite.