Genova – E’ attivo da venerdì scorso, il nuovo servizio gratuito di spesa a domicilio nato dall’incontro tra CoopLiguria e la Croce Rosa Rivarolese.

L’unione fa la spesa, questo il nome dato all’iniziativa che permette a tutti i cittadini di rivolgersi al numero istituito, consegnare la lista dei prodotti e un recapito per poter ricevere la spesa direttamente al proprio domicilio grazie all’intervento dei militi della Croce Rosa.

Per prenotare, è necessario contattare il numero 346 61 41 750, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 o inviare una mail all’indirizzo laspesa.crocerosa@gmail.com; la spesa sarà consegnata entro la giornata successiva in orari e modi concordati.

“Un importate servizio nato per permettere a tutti, anche per l’indispensabile acquisto di beni alimentari e di prima necessità, di restare a casa, salvaguardando così le fasce più deboli e più esposte al virus come anziani e persone con ridotta mobilità – Si legge nella nota diffusa dalla Croce Rosa – Un’altra azione forte per combattere attivamente il CoronaVirus e per fermare il contagio: voi restate a casa, alla spesa ci pensiamo noi”.

Ancora: “Vogliamo ringraziare Coop Liguria per la fiducia nell’organizzare e gestire questo importante servizio, i nostri Militi, Volontari e Dipendenti, che si sono prestati ad operare con attenzione e precisione. La nostra Associazione, da 115 al servizio della popolazione, anche in questo caso in prima linea al fianco di chi ha bisogno”.