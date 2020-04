Genova – “Stiamo dirottando risorse verso le RSA”.

Lo ha spiegato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti nel corso della consueta conferenza stampa per fare il punto sulla situazione Covid-19.

“Medici e infermieri della Protezione Civile e delle ASL stanno operando in aiuto delle residenze in difficoltà”, ha spiegato il governatore che ha precedentemente sottolineato come le direttive per il distanziamento sociale abbiano sortito l’effetto desiderato con la diminuzione dei contagi in Liguria.

Nella giornata di oggi, infatti, sono stati riscontrati 19 pazienti positivi al Coronavirus.

