Genova – Ben 58 pazienti in meno, rispetto a ieri, nei reparti di terapia intensiva. E’ il dato più interessante diffuso nel consueto “punto della situazione” sull’emergenza coronavirus in Liguria.

Il numero dei pazienti resta comunque alto – ben 105 – ma continua il trend positivo che indica un leggero miglioramento della situazione.

Alto anche il numero dei decessi nelle ultime 24 ore, ben 38 in tutta la Liguria che, complessivamente, ne ha registrati 866 dall’inizio dell’emergenza.

I test effettuati sono 28181 (1236 più di ieri) e i positivi in Liguria sono 4604 – 65 più di ieri

Questi i dati provincia per provincia:

SAVONA 611

LA SPEZIA 479

IMPERIA 860

GENOVA 2650

altro/in fase di verifica 4

Pazienti ricoverati di cui in Terapia Intensiva – Differenza con ieri

Ospedalizzati 1002 105 -58

ASL1 163 15 -7

ASL2 161 13 3

Ospedale Policlinico San Martino 209 31 -54

Ospedale Evangelico 55 5 2

Ospedale Galliera 118 7 -9

Ospedale Gaslini 4 0 0

ASL 3 Villa Scassi 152 19 8

ASL 3 Gallino 4 0 0

ASL3 Micone 0 0 0

ASL4 globale 51 7 2

ASL4 Sestri Levante 51 7 3

ASL4 Lavagna 0 0 -1

ASL5 85 8 -3

Pazienti in isolamento domiciliare 2455 (80 di ieri)

Clinicamente guariti (asintomatici positivi e domicilio) 1147 (43 più di ieri)

Pazienti guariti con ben 2 test consecutivi negativi 716 (46 più di ieri)

ASL Soggetti in sorveglianza attiva

ASL 1 541

ASL 2 822

ASL 3 604

ASL 4 375

ASL 5 441

Liguria 2783

Deceduti 866 (38 più di ieri)