Savona – Un Boeing 747 da trasporto merci che vola per circa un’ora sul mar Ligure, tra Spotorno e Albisola, scaricando ettolitri di kerosene. E’ quanto successo in serata a causa di un’atterraggio di emergenza richiesto dal volo Milano-Seoul di Asiana Airlines che ha segnalato un’emergenza a bordo poco dopo il decollo dall’aeroporto di Malpensa ed ha effettuato la procedura prevista prima di tornare ad un atterraggio sullo scalo milanese.

Il volo OZ790, è partito alle 20.05 da Milano e avrebbe dovuto raggiungere Seoul, in Korea del Sud dopo circa 12 ore di volo ma qualcosa ha spinto i piloti a dichiarare l’emergenza a bordo e ad effettuare la procedura di svuotamento di gran parte del carico del serbatoio sia per alleggerire il velivolo che per ridurre il rischio di un incendio in caso di atterraggio di emergenza con carrello bloccato o in totale assenza dello stesso.

Secondo gli esperti il kerosene scaricato nel Mar Ligure, diverse tonnellate, non sarebbe nocivo in quanto si vaporizzerebbe con la caduta da altezze considerevoli ma certamente il combustibile è entrato nell’atmosfera e non ha migliorato la qualità dell’aria nella zona e se fosse così “innoquo” non si comprende perché gli aerei arrivino sino al mare per scaricare, invece di farlo dove si trovano.

Percentuali anche piccole del carburante per aerei sono in grado di inquinare vaste aree di mare secondo gli esperti delle associazioni ambientaliste.

L’aereo ha sorvolato la zona del savonese con cerchi concentrici per circa un’ora e poi è atterrato senza problemi evidenti all’aeroporto di Malpensa.