L’avvicinamento di una perturbazione attiva flussi umidi meridionali, questo comporterà cieli molto nuvolosi o coperti, con le prime deboli precipitazioni dalla seconda parte della giornata di domenica.

Lunedì tempo perturbato accompagnato dall’attivazione di forti venti settentrionali.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 19 aprile 2020

Al mattino cieli generalmente nuvolosi o molto nuvolosi, delle schiarite potranno presentarsi solo sugli estremi della regione e nell’entroterra.

Dal pomeriggio cieli coperti ovunque con i primi piovaschi che inizieranno ad interessare l’Imperiese. Nel corso della serata precipitazioni via via più convinte e diffuse.

Venti: fino a metà pomeriggio deboli da sud/sud-est sul centro-levante e fino a moderati da est/nord-est a ponente; poi deboli o moderati da est/nord-est ovunque con locali rinforzi fino a tesi sull’Imperiese.

Mare poco mosso, mosso solo sui bacini di ponente.

Temperature: nel complesso stazionarie sia nei valori minimi che in quelli massimi

Costa: min +12/15°C, max: +16/19°C.

Interno: min 4/ 11°C, max: +14/20°C

Lunedì 20 aprile 2020

Giornata interamente perturbata, piogge anche a carattere di rovescio interesseranno l’entroterra del ponente. Lungo le coste e sul resto dell’interno piogge deboli alternate a pause.

Venti: nel corso della giornata venti forti da nord/nord-est, locali rinforzi in serata fino a burrasca a ponente e al largo.

Mari: stirato sotto-costa e mosso/molto mosso al largo.

Temperature: in calo.

Martedì 21 aprile 2020

Residue precipitazioni nell’entroterra (soprattutto del ponente), cieli coperti lungo le coste ma in un contesto asciutto.

Temperature minime in calo, massime stazionarie.

Venti forti da nord/nord-est con locali rinforzi fino a burrasca sul centro-ponente.

Mare stirato sotto-costa e molto mosso al largo.