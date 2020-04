Genova – Barbieri, parrucchiere ed estetiste aperti dal 4 maggio ma solo su appuntamento. Iniziano a delinearsi i contorni della “riapertura” prevista per i primi giorni di maggio.

Con la fine dell’emergenza coronavirus, se non ci saranno nuovi picchi prima di quella data, inizieranno ad aprire quelle attività che possono ricevere su appuntamento, riducendo a zero code e affollamenti nei negozi e quelle che possono garantire spazi minimi per distanziare adeguatamente i clienti, anche in bar e ristoranti.

E proprio Barbieri, Parrucchiere e centro estetici potrebbero essere i primi “punti focali” della ripresa della normalità visto che potranno prendere appuntamento con i clienti per farli accedere ai locali uno alla volta o con il rispetto rigoroso delle distanze di sicurezza.