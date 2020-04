Una zona di bassa pressione sulle Baleari si sposta verso levante interessando anche la nostra regione con il passaggio in alta quota di nubi.

Queste, nel dettaglio. le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 22 aprile 2020

Al mattino cielo ancora nuvoloso o molto nuvoloso agli estremi della regione, quindi Imperiese e Spezzino, ma senza fenomeni di rilievo. Sul centro della regione invece si presenteranno ampie schiarite. Nel corso del pomeriggio, invece ci sarà la tendenza ad un annuvolamento più generale. Nubi più compatte sempre su Imperiese e Spezzino ma ancora senza fenomeni di rilievo.

Venti: forti da nord con rinforzi fino a burrasca sull’area Capo Mele, sulle Alpi Liguri, valli del Tigullio soggette e crinali appenninici. Graduale indebolimento del vento nel corso del pomeriggio.

Mari: molto mosso il bacino di ponente per onda formata da terra; stirato/mosso sotto-costa sul centro-levante.

Temperature: in aumento le massime.

Costa: min 11/14°C, max: 17/20°C.

Interno: min 5/10 °C, max: 12/17°C

Giovedì 23 aprile 2020

Ampie schiarite su tutti i settori; tempo soleggiato ed asciutto

Venti: settentrionali, residui rinforzi nel primo mattino, ma in forte calo già nel corso della mattinata.

Mari: inizialmente molto mosso al largo sul bacino ovest; da mosso a molto mosso altrove. Moto ondoso in calo durante la giornata.

Temperature: in generale aumento.

Venerdì 24 aprile 2020

Tempo stabile e cielo in prevalenza sereno; ventilazione che torna a regime di brezze.