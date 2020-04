Roma – “Prevediamo che le scuole non riapriranno entro la fine di questo anno scolastico”. Lo ha precisato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, rispondendo alle domande dei giornalisti durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo decreto che avvia la riapertura dell’Italia a partire dal 4 maggio e con tappe intermedie sino al 1 giugno.

“La riapertura delle scuole comporta un grave rischio di ripresa dei contagi e non possiamo permettercelo – ha spiegato Conte – molto più probabilmente a partire da settembre”.

Scuole chiuse per quest’anno e al lavoro per la riapertura per il prossimo anno scolastico e annuncio di assunzione di 24mila nuovi insegnanti e migliaia di “aspiranti”.