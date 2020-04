Recco (Genova) – Fine settimana di controlli a Recco.

La Polizia Locale, in collaborazione con gli agenti di Camogli, ha proseguito il piano di controlli rafforzati per verificare il rispetto delle misure anti Covid-19.

Gli agenti hanno in particolare monitorato, anche nelle ore serali, il varco autostradale di Recco con una mirata attività. Le pattuglie hanno fermato 50 veicoli, sanzionando cinque persone che non hanno saputo giustificare in modo credibile e documentato le motivazioni dello spostamento.

Controllati anche alcuni taxi per verificare la destinazione dei passeggeri.

Per scongiurare l’esodo verso Recco e le seconde case, e in seguito a segnalazioni, gli operatori di Polizia locale hanno controllato 5 abitazioni. Gli accertamenti hanno permesso di individuare e sanzionare una persona domiciliata in altro comune.

I servizi sono stati effettuati in città anche con pattuglie a piedi.