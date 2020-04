Genova – “Nessun pericolo per la Terra per il passaggio dell’asteroide”. Gli esperti dell’Osservatorio astronomico del Righi sbugiardano le tante bufale che circolano da giorni a riguardo del passaggio, previsto per oggi, di un asteroide che dovrebbe passare “vicino alla Terra”.

Ecco i dati essenziali forniti dagli esperti e che, da soli, spiegano bene la situazione:

– è vero che 1998 OR2 (questa la sigla dell’asteroide scoperto nel 1998 dal programma NEAT della Nasa) ha un diametro abbastanza importante anche se non è noto con la dovuta precisione. Per confronto si stima che il presunto asteroide killer dei dinosauri avesse una dimensione di 10 km, quindi 5 volte più grande ma non molto più grande

– è vero che 1998 OR2 è considerato un oggetto potenzialmente pericoloso (gli oggetti come lui vengono individuati dalla sigla PHO-Potentially Hazardous Objects) ma solo perchè sono considerati PHO tutti gli oggetti celesti maggiori d 150 metri e che arrivano a una distanza dalla Terra inferiore ai 7,5 milioni di km

– ciò detto l’orbita di 1998 OR2 non interseca quella della Terra; le due orbite rimangono distanziate di almeno 2,3 ,milioni di km

– il “passaggio ravvicinato” del 29 aprile lo è solo su scala astronomica. La distanza minima è infatti prevista verso le ore 12 quando 1998 OR2 si troverà a… 6,2 milioni di km da noi, cioè a più di 15 volte la distanza della Luna.

– per questo motivo l’asteroide sarà assolutamente invisibile a occhio nudo. La sua luminosità in cielo sarà circa cento volte inferiore a quella della stellina più debole visibile a occhio nudo da un cielo buio, senza luci e senza Luna

– per provare a osservarlo occorre quindi un telescopio e nemmeno piccolo, diciamo che ci si può provare a partire da uno strumento di 15 cm di diametro, molto meglio un 20 cm.

Chi volesse provare a cimentarsi nella “caccia all’asteroide”, ovviamente sempre dalla propria residenza o domicilio, può riferirsi ai dati messi a disposizione dall’Unione Astrofili italiani, di cui l’Osservatorio Astronomico del Righi è delegazione territoriale: https://www.uai.it/sito/news/uai-divulgazione/prossimo-passaggio-dellasteroide-1998-or2/

Benedetta Valerio, che segue il corso di dottorato in fisica all’Università di Genova, ha preparato, nell’ambito della sua rubrica on line “Le particelle di Benedetta” un bellissimo video di un paio di minuti proprio sugli asteroidi (e su 1998 OR2 in particolare) che è visibile sulla nostra pagina facebook (https://www.facebook.com/ossastrorighi/) e sul canale You Tube (https://www.youtube.com/channel/UCrZv971BtXinhu3UtMgYSIQ).

E’ possibile consultarlo e contattare l’Osservatorio su uno dei canali se rimangono dei dubbi o delle curiosità.

E’ in fase di organizzazione, inoltre, una diretta nazionale di osservazioni remote e chiacchiere astronomiche sotto il cielo primaverile per la serata di sabato 2 maggio.

Una “maratona” non stop su facebook e You Tube della durata di 4-5 ore I dettagli sul sito dell’Unione Astrofili Italiani (https://www.uai.it/sito/news/uai-divulgazione/sabato-2-maggio-va-in-onda-astrofilihome-per-scoprire-il-cielo-da-casa-con-luai/)

Guarda il video che spiega in modo chiaro la situazione: