Genova – Non cala il numero dei decessi all’ospedale San Martino per cause collegate al coronavirus e non ci sono quindi buone notizie sul fronte dell’emergenza legata all’infezione.

La Direzione Sanitaria segnala 6 decessi nelle ultime 24 ore. Si tratta di:

una paziente nata nella Repubblica Dominicana e residente a Genova di 67 anni, presso il Pronto Soccorso

un paziente nato e residente a Mallare (Savona) di 80 anni, presso il Pronto Soccorso.

una paziente nata a Pellegrino Parmense (Parma) e residente a Genova di 95 anni, presso il Padiglione 12.

un paziente nato a Niscemi (Caltanissetta) e residente a Ceranesi di 87 anni, presso il Padiglione 12.

un paziente nato e residente a Genova di 75 anni, presso il Maragliano.

una paziente nata a Fivizzano (Massa-Carrara) e residente a Genova di 77 anni, presso Rianimazione Monoblocco.