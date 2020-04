Genova – Una nuova distribuzione gratuita di mascherine inizierà lunedì 4 maggio nelle edicole e nelle farmacie della Liguria. Si tratta dell’ultima occasione per i liguri di ricevere gratuitamente le mascherine di protezione individuale che sono state acquistate dalla Regione Liguria con soldi pubblici e distribuite con alterne fortune nelle cassette postali.

Sarà sufficiente recarsi nelle Farmacie e nelle Edicole che aderiscono all’iniziativa per ricevere una confezione di dispositivi di protezione. Probabilmente due a persona come è stato per la consegna nella cassetta postale.

In seguito dovrebbero arrivare le mascherine a prezzi calmierati, verosimilmente attorno ai 50 centesimi l’una, così come previsto dal nuovo decreto che blocca il prezzo massimo dei dispositivi di protezione per impedire ingiusti ricarichi e garantire a tutti gli italiani di poterla indossare.

Chi non avesse ricevuto la mascherina nella cassetta postale o ne avesse ricevute in numero inferiore al previsto può scrivere una email di segnalazione all’indirizzo: segnalazionimascherineliguria@gmail.com