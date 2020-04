Genova – Il personale del Commissariato Centro ha concentrato la sua attività negli scorsi giorni nel centro storico genovese per contrastare l’attività di spaccio di stupefacenti, sempre attiva nonostante le misure di contenimento del covid-19.

Nella serata di martedì in Vico del Fornaro, un 24enne del Mali ed un 28enne gambiano sono stati controllati e denunciati per spaccio in concorso mentre un tunisino 27enne è stato segnalato all’autorità competente come assuntore.

I poliziotti insospettiti dai due ragazzi, fermi tra Vico del Fornaro e Vico dell’Amor Perfetto, con atteggiamento vigile di chi è in attesa di “qualcuno” hanno notato il 27enne tunisino avvicinarsi e contemporaneamente uno dei due ha prelevato “qualcosa” dagli slip consegnandola al tunisino. A quel punto sono intervenuti sequestrando la sostanza stupefacente, rinvenuta anche nella cover del cellulare e nella tasca dei pantaloni di uno dei denunciati.

Sempre gli agenti del Commissariato Centro, questa mattina all’alba, hanno fermato un 20enne tunisino che, “armato” di stampella e sotto effetto di stupefacenti, se ne andava in giro a danneggiare le auto in sosta in Corso Quadrio. Il ragazzo, già sottoposto all’obbligo di presentazione alla P.G. tre volte alla settimana, è stato denunciato per danneggiamento.

Inoltre, questa notte sempre nel centro storico, i poliziotti dell’U.P.G. hanno denunciato un nigeriano 45enne trovato in possesso di 4 involucri contenenti eroina per un peso complessivo di 3 grammi circa.

Anche per lui è scattata la denuncia per spaccio.