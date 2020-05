Genova – Si trova ricoverato in codice rosso all’ospedale San Martino il 34enne di origini albanesi accoltellato questo pomeriggio nel quartiere di Borgoratti.

L’uomo avrebbe avuto uno scontro con un 50enne italiano con il quale giaà nel passato c’erano stati problemi di vicinato.

Dalle parole si è passati ai fatti e il 50enne ha estratto un coltello ed ha colpito più volte il rivale lasciandolo a terra in una pozza di sangue.

La scena è stata vista da diverse persone affacciate alla finestra che hanno subito chiamato il 118 salvando letteralmente la vita al 34enne che è stato soccorso dall’ambulanza e trasferito con la massima urgenza in ospedale e qui sottoposto ad un delicato intervento.

Nel frattempo la polizia è giunta in forze nella zona di piazza Rotonda dove è avvenuto l’accoltellamento e si è messa sulle tracce del feritore, individuato quasi subito.

L’uomo si è prima barricato in casa ma poi si è convinto ad aprire la porta e a consegnarsi agli agenti che lo hanno ammanettato e portato via in arresto.

Per lui l’accusa di tentato omicidio.

L’uomo avrebbe raccontato agli agenti di numerosi screzi con il ferito per banali motivi di convivenza tra vicini di casa.