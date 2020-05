Genova – Mascherine obbligatorie sino al 17 maggio nei luoghi e sui mezzi pubblici, da domani, nel capoluogo ligure. Il provvedimento è stato annunciato dal sindaco Marco Bucci nel corso del consueto “punto della situazione” sull’emergenza coronavirus.

A partire dalla mezzanotte, infatti, sarà obbligatorio indossare le mascherine protettive all’interno di uffici pubblici ma anche nei luoghi come parchi e giardini che da domani riapriranno con verifiche e controlli da parte della polizia locale e dei volontari della Protezione Civile che potranno far intervenire le forze dell’ordine per sanzioni e denunce.

Obbligatorio indossare le mascherine anche in tutti i negozi e locali e sui mezzi pubblici che, da domani, dovrebbero viaggiare con pesanti limitazioni dei passeggeri trasportati e con facoltà dei conducenti di saltare fermate laddove la capienza massima fosse già raggiunta.

Aperti anche i lungomare e i cimiteri mentre le spiagge e le scogliere restano vietate se non a pescatori e chi fa sport legati al mare. Anche in questi luoghi è obbligatorio indossare le mascherine.

Chiusi i giochi per i bambini e quelli presenti nei parchi verranno bloccati.