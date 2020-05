Genova – Mentre ci si prepara alla Fase 2 che partirà ufficialmente domani, lunedì 4 maggio, in Liguria continua la conta dei decessi.

Nei giorni scorsi si è assistito a un trend discendente per quanto riguarda i ricoverati in ospedale e il numero delle vittime, per quanto in diminuzione, continua a far registrare numeri importanti.

Ulteriori notizie circa i decessi arrivano dall’ospedale San Martino di Genova dove, nelle ultime 24 ore, sono due le persone decedute anche per infezione da Covid-19.

Si tratta di:

Di una paziente nata a Brancaleone (Reggio Calabria) e residente a Genova di 83 anni, presso il Maragliano.