Genova – Un grosso incendio è scoppiato questo pomeriggio in uno stabilimento balneare di corso Italia, nei pressi del ristorante Il Veliero e lo stabilmento dei Capomarina.

Non è ancora chiaro quale struttura sia stata interessata dalle fiamme e non si segnalano al momento feriti.

Sul posto i vigili del fuoco di Genova per le operazioni di spegnimento.

notizia in aggiornamento