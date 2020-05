Genova ancora più collegata commercialmente, via mare, con la costa orientale degli Stati Uniti grazie al terminal PSA Genova Prà dove ieri è attraccata la prima nave del nuovo servizio marittimo per container EMA (East Mediterranean – America) gestito dalle compagnie di navigazione ONE, COSCO, OOCL e Yang Ming e che collega i porti mediterranei con quelli della costa orientale degli Stati Uniti.

La rotazione del nuovo servizio EMA prevede scali nei porti di Mersin, Haifa, Alessandria, Istanbul, Pireo, Genova, Algeciras, New York, Norfolk, Savannah e Algeciras.

La prima toccata al terminal PSA Genova Pra’ è stata effettuata dalla M/N BILBAO BRIDGE della ONE, approdata durante la notte. Le operazioni sono durate poco più di 9 ore, con circa 900 TEUs movimentati tra sbarco ed imbarco.

Un segnale di apprezzamento e speriamo anche di buon auspicio per il terminal PSA Genova Pra’ e per i traffici containerizzati del porto di Genova, anche in un momento difficile per il Paese a causa della pandemia Covid-19.