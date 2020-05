Vado Ligure – Uno squalo elefante di diversi metri che nuova vicino alla riva alla spiaggia di Zinola. Il curioso incontro è stato fatto da un abitante della zona che lo ha riferito all’associazione Menkab che ha subito riconosciuto l’animale come un esemplare di squalo elefante, lo squalo più grande del mondo dopo lo squalo balena e capace di raggiungere oltre 12 metri di lunghezza.

L’animale è del tutto innoquo e si ciba di solo plancton che filtra con l’enorme bocca quasi sempre spalancata.

Un altro esemplare di squalo elefane era finito nelle reti da pesca ed era morto solo qualche giorno fa e la segnalazione aveva confermato come la zona sia gradita agi squali in genere e agli squali elefante in particolare.