Genova – Per un intervento sulla rete idrica, San Quirico rimarrà senz’acqua per gran parte della giornata di giovedì 14 maggio.

Lo comunica Iren Acqua spiegando che l’interruzione si rende necessaria per eseguire alcuni lavori sulla rete di acquedotto legati alle opere di messa in sicurezza idraulica del rivo Pozio Serillo.

Niente forniture dunque dalle ore 8.00 alle ore 18.00 in via San Quirico, dal civico 1 al civico 53 e a Passo Morigallo.

In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore i lavori potranno essere posticipati al giorno lavorativo seguente