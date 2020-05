Genova – Continua a rallentare l’epidemia da Covid-19 in Liguria ma in 24 ore sono 67 i nuovi casi riscontrati in regione e 13 le vittime.

I dati della giornata attuale evidenziano un costante calo degli attualmente positivi, in discesa di 43 unità per un totale complessivo di 4.663 persone.

Scendono anche i pazienti ospedalizzati, 17 in meno rispetto a ieri per un totale di 456 persone. Di queste, 35 si trovano ricoverate in Terapia Intensiva.