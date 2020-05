Genova – Continua a calare il numero dei decessi collegati all’infezione da coronavirus in Liguria.

Nelle ultine 24 ore, negli ospedali liguri si sono registrate tre vittime. Un segnale molto positivo ma che è frutto di settimane di quarantena e chiusura totale delle attività e delle uscite e non deve indurre a sottovalutare il rischio ancora presente.

Occorre rispettare le distanze di sicurezza e utilizzare la mascherina quando non è possibile distanziarsi dalle altre persone potenzialmente infette.

Ecco i dati zona per zona:

ASL 1 Imperia

Non risultano, nelle ultime 24 ore, decessi di pazienti positivi al Covid-19

ASL 2 Savona

Non risultano, nelle ultime 24 ore, decessi di pazienti positivi al Covid-19

ASL 3 Genova

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi

Ospedale Galliera

Segnala due decessi: una donna di Genova, 84 anni, deceduta il 17 maggio presso Malattie Infettive, una donna di Genova, 99 anni, deceduta il 17 maggio presso Pronto Soccorso.

Ospedale Policlinico San Martino

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi

ASL 4

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi

ASL 5 La Spezia

Ha registrato un decesso: una donna di anni 78 ricoverata in Geriatria (Sarzana), residente nel comune di La Spezia e deceduta il 18/05/2020