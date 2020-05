Portofino – Un magnifico esemplare di aguglia imperiale, molto simile ad un pesce spada, ha tratto in errore chi si trovava ieri nel porticciolo di Portofino, nel levante genovese.

Il grosso pesce, che può arrivare a 2 metri di lunghezza e a 50 kg di peso, ha iniziato a nuotare in superficie mostrando la “vela” della pinna dorsale e la lunga “spada” ed è stato confuso per un esemplare di pesce spada.

Il video girato è stato condiviso moltissimo e conferma l’ottima qualità delle acque della Riserva Marina del Promontorio di Portofino che, con il lockdown, devono aver moltiplicato il già enorme fascino e la popolazione di pesce.