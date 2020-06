Savona – Sono 41 i bagnini abilitati alla professione da parte della Capitaneria di Porto di Savona.

L’inizio della stagione balneare permette la ripresa per gli esami di abilitazione e oggi, lunedì 1 giugno, la Capitaneria ha abilitato al salvamento in mare i 41 candidati già precedentemente dotati di brevetto di abilitazione al salvataggio in acque interne/piscina.

I candidati assistenti bagnanti hanno superato l’ultima prova, quella di voga, cimentandosi nella conduzione del pattino di salvataggio e sono pronti per l’impiego negli stabilimenti balneari, ormai prossimi alla tradizionale apertura estiva e che necessitano della figura dell’assistente bagnanti/bagnino di salvataggio per poter assicurare l’apertura della struttura.

Le prove d’esame sono state svolte nel rispetto dei protocolli di prevenzione condivisi con le associazioni che si occupano di formazione degli assistenti bagnanti e nell’ambito delle direttive di coordinamento fornite dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto.

Un altro passaggio per il graduale rientro alla normalità nell’ambito delle attività balneari anche grazie alla capacità organizzativa degli enti abilitati alla formazione dei “bagnini” che hanno saputo concentrare e finalizzare in poco tempo le attività formative degli allievi.

Le sessioni d’esame continueranno per tutto il mese di giugno.